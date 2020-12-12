РПЦ не намерена использовать одноразовые ложки для причастия

Русская православная церковь не намерена вводить использование одноразовых лжиц (ложечек) для причастия во время литургии. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА «Новости».

По его словам, сейчас в церквах используется адекватный и оптимальный метод в борьбе с коронавирусом. Так, согласно патриаршей инструкции, отменяется целование чаши после причастия. Лжица, при помощи которой прихожанин получает причастие, должна либо отираться проспиртованным платом, либо окунаться после каждого причастника в спирт, а затем в горячую воду.

«Святые дары, то есть, тело и кровь Христовы, являются источником исцеления, и они не могут быть источником заражения», — напомнил архиерей.

При этом он также отметил, что в Церкви понимают, что не могут обезопасить сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары, от потенциальной передачи вируса от предыдущего причастника.

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