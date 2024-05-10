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Владельцу упавшего в Мойку автобуса грозит расторжение договоров на перевозку

«Фонтанка»: ООО «Такси», чей автобус упал в Мойку, могут лишить контрактов

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Валентин Егоршин/ТАСС

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поручил провести всестороннюю проверку ООО «Такси», чей автобус с пассажирами упал в Мойку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, перевозчика ожидает не обычный мониторинг со стороны города, как заказчика транспортных услуг, а тщательная проверка деятельности компании.

«Итогом должна стать рекомендация, как строить отношения с компанией дальше», — отмечается в материале.

Собеседники СМИ допускают, что город может расторгнуть договоры на перевозку с компанией, владеющей попавшим в ДТП автобусом.

ООО «Такси» — одна из четырех компаний, которые в 2022 году участвовали в конкурсе на обслуживание маршрутов в рамках автобусной реформы. Тогда ей досталось меньше всего направлений — 11. После смены собственника дела у компании пошли в гору. Сейчас ООО «Такси» обслуживает следующие автобусные маршруты: № 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261 и 262.

Днем 10 мая автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге. В результате ДТП с машиной каршеринга автобус оказался в воде. По предварительным данным, его водитель не справился с управлением и протаранил ограждение моста.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» о попытках спасти пассажиров упавшего в Мойку автобуса.

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