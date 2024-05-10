Украина и Бельгия начали переговоры по соглашению в сфере безопасности

​​Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил офис президента Украины.

Отмечается, что это было сделано во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского и продолжении его недавнего телефонного разговора с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках своего визита в Киев заявил, что начал переговоры о «столетнем сотрудничестве» между Лондоном и Киевом.

В конце апреля сообщалось, что власти Украины и США провели третий раунд переговоров по гарантиям безопасности для Киева. В администрации украинского президента отметили, что стороны, говоря о тексте проекта соглашения, отметили значительный прогресс по согласованию основных положений документа и скорректировали алгоритм дальнейших действий.

Ранее Украина и Германия договорились, что подпишут документ о гарантиях безопасности.