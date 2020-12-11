В Мосгорсуд поступило дело депутата ГД о получении взятки в 3 млрд рублей

Материалы уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова поступили в Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Депутат обвиняется в получении взятки в 3 млрд руб.

«Материалы дела в отношении Белоусова и еще одной обвиняемой поступили в суд», — сказали в пресс-службе суда.

Там добавили, что дата заседания еще не назначена.

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