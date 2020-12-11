В Мосгорсуд поступило дело депутата ГД о получении взятки в 3 млрд рублей
Катерина Медведева
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Материалы уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова поступили в Мосгорсуд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Депутат обвиняется в получении взятки в 3 млрд руб.
«Материалы дела в отношении Белоусова и еще одной обвиняемой поступили в суд», — сказали в пресс-службе суда.
Там добавили, что дата заседания еще не назначена.
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