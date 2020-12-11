Кузнецова выступила против суррогатного материнства для иностранцев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова назвала неприемлемой передачу детей от суррогатных матерей в иностранные семьи. Об этом он заявила в интервью РИА «Новости»

По словам Кузнецовой, суррогатное материнство для иностранцев является тратой репродуктивного потенциала россиян.

В настоящее время Россия сталкивается с серьезным демографическим кризисом, подчеркнула омбудсмен. Она пояснила, что коэффициент рождаемости на данный момент составляет 1,5, а смертность превышает рождаемость на протяжении последних лет.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что депутаты ГД начнут разработку законодательных инициатив, запрещающих россиянкам оказывать услуги суррогатного материнства для иностранцев.

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