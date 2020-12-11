Прокуратура начала проверку после пожара в лаборатории ФМБА в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку после пожара в лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), расположенной в Московской области, произошел пожар. В результате пожара в здании частично обрушилась кровля. Возгорание было ликвидировано, по предварительным данным, никто не пострадал.

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