Путин заявил, что следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин заявил, что следователи не должны вмешиваться в лечение заключенных, передает РИА «Новости».
«Вмешательство следователей в лечение заключенных — полностью согласен, никакого вмешательства быть не должно», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ход и место лечения должны определять только специалисты — врачи, даже если человек находится в местах лишения свободы.
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