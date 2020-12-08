Жителю Минска дали два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре

Суд Фрунзенского района Минска приговорил к двум годам колонии общего режима Максима Павлющика, написавшего на тротуаре «Не забудем». Об этом сообщает портал tut.by.

Так, надпись была нанесена в районе станции метро «Пушкинская» рядом с так называемым «народным мемориалом» погибшему в первые дни протестов Александру Тарайковскому.

Отмечается, что к полутора годам ограничения свободы также приговорена Мария Бобович, которая тоже принимала участие в создании надписи. Молодые люди признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц. Ранее Павлющик уже привлекался к наказанию по данной статье.

Протесты в Белоруссии продолжаются почти четыре месяца. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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