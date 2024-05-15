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Путин: Запад хочет ослабить Россию

Путин заявил, что Запад хочет ослабить Россию, присвоив ее активы

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Запад пытается ослабить и наказать РФ, а также хочет незаконно присвоить ее активы. Об этом он заявил в интервью китайскому изданию «Синьхуа», которое опубликовано на сайте Кремля.

«Западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы», — заявил Путин.

По словам российского лидера, на Западе «закрывают глаза на возрождение нацизма» и не замечают того, что Украина проводит на территории России теракты.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации российских активов. Он подчеркнул, что российская сторона должна оплатить восстановление разрушенного на территории Украины. Это то, чего требует международное право, а также заслуживает украинский народ, отметил Блинкен.

По его словам, Вашингтон работает с партнерами по G7 над тем, чтобы «обездвиженные суверенные российские активы использовались для возмещения ущерба» Украине. Блинкен считает, что страны «Большой семерки» могут разблокировать миллиарды долларов, что пошлет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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