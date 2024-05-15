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Байден назвал Трампа неудачником

Байден заявил, что Трамп является неудачником с проблемами

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Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что бывший лидер государства Дональд Трамп является неудачником с проблемами. Об этом он сказал в ходе своего выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса, передает РИА Новости.

«Тот другой парень (Трамп. — «Газета.Ru») — неудачник. Думаю, что у него проблемы», — заявил Байден.

На выступлении действующий лидер США также сказал, что Трамп пытается добиться от республиканцев в конгрессе блокировки инициативы о выдаче видов на жительство в США для иностранцев.

До этого издание Axios сообщало, что Байден действительно не верит результатам опросов, в которых он уступает своему сопернику по предвыборной гонке Трампу. В Axios утверждают, что основополагающее убеждение в собственном преимуществе лежит в основе избирательной кампании Байдена — несмотря на то, что многие демократы за пределами Белого дома указывают на необходимость маневра или смены курса с учетом того, что нынешние результаты Байдена, согласно опросам, значительно отстают от его же показателей четыре года назад.

Ранее Маск назвал причину роста поддержки Трампа.

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