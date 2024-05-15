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Движение по Крымскому мосту восстановлено

На Крымском мосту восстановили движение после временной приостановки

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Примерно в это же время появилось сообщение о временной приостановке движения по мосту.

Позже Развожаев сообщил, что зенитно-ракетные войска успешно перехватили несколько ракет над морской акваторией и вблизи аэродрома Бельбек, а потом сообщил, что российские военные при помощи систем противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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