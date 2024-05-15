Сооснователь OpenAI покинет компанию

Научный руководитель и один из основателей компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер объявил о своем уходе из организации. Об этом он написал в социальной сети Х.

«После почти десяти лет я принял решение покинуть OpenAI», — говорится в сообщении. Суцкевер обещал предоставить дополнительные детали о своем новом месте работы в ближайшее время.

Основатель OpenAI Сэм Альтман также подтвердил в соцсети, что Якуб Пачоцки займет место Суцкевера в качестве директора по научным исследованиям компании.

OpenAI стала известной благодаря созданию чат-бота ChatGPT, который стал популярным сразу после своего запуска в конце ноября 2022 года и привлек первый миллион пользователей менее чем за неделю. В 2015 году одним из сооснователей OpenAI был американский миллиардер Илон Маск, который позже прекратил связи с компанией.

До этого сообщалось, что Apple готовит революционное обновление Siri на основе генеративного ИИ. Согласно последним сообщениям The New York Times, Apple планирует сделать крупное объявление на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024. В центре внимания окажется полностью обновленная версия Siri, основанная на технологии генеративного искусственного интеллекта.

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