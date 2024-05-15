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#Дело главного кадровика Минобороны
#Новый состав кабмина
#Обрушение дома в Белгороде
Новости
Спорт
#Дело главного кадровика Минобороны
#Новый состав кабмина
#Обрушение дома в Белгороде
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Спецпроекты
Цивилизация
В Белгороде прогремело множество взрывов
04:26
Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы
04:24
В Канаде эвакуируют жителей муниципалитета из-за пожара
04:16
Президент Турции провел экстренное заседание из-за возможной угрозы госпереворота
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