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ВСУ при отступлении обстреливают жителей Харьковской области

РИА Новости: ВСУ обстреливают мирных жителей, отступая в Харьковской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский штурмовик группировки войск «Север» с позывным «Вин» заявил, что Вооруженные силы Украины, отступая на Харьковском направлении, производят артиллерийские удары по мирным жителям. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Нет военных объектов (Пыльное, Харьковская область. — «Газета.Ru»), противник пытается нас найти обстрелами, обстреливает и пристреливает дороги, дома и улицы, полностью весь поселок. Кассеты (кассетные боеприпасы. — ред.) запускают, РСЗО «Грады» работают», — сообщил российский военнослужащий.

Он добавил, что артиллеристы ВСУ начали работать через час после того, как они оставили свои позиции.

До этого глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные атаковали село Токаревка в регионе. В результате обстрела пострадал мирный житель, ему была оказана медицинская помощь. Ганчев подчеркнул, что село обстреляла украинская сторона и что мирный житель получил контузию.

Российские военные эксперты считают, что Харьков необходимо плотно окружить и установить санитарную зону, чтобы отодвинуть украинские силы на расстояние 300-350 км от Белгородской области и предотвратить обстрелы мирных жителей.

Ранее Зеленский обсудил с Макроном ситуацию под Харьковом.

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