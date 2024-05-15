Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде

Личный самолет бывшего президента США Дональда Трампа столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту во Флориде. Об этом сообщает агентство Reuters.

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью 14 мая в отдаленной части международного аэропорта Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Во время руления Boeing 757 Трампа задел крылом находивший на стоянке бизнес-джет.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт столкновения, заявив, что ведется его расследование, однако не сообщило, что самолет принадлежал Трампу.

До этого американский мультимиллиардер Илон Маск заявил, что страну ожидает напряженная борьба за президентский пост между действующим и бывшим президентами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

Ранее Трамп назвал людоеда Ганнибала Лектера «замечательным человеком».