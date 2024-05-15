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Венесуэла предложила создать международную зону экономической свободы

Миссия Венесуэлы в ООН предложила создать специальную зону экономической свободы

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Ivan Alvarado/Reuters

Постоянный представитель Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада в беседе с РИА Новости заявил, что правительство страны на прошедшей встрече Группы друзей в защиту устава ООН предложило государствам принять соглашение о «зоне экономической свободы».

«Представьте, что Венесуэла и Россия подписали соглашение, в котором мы признаем, что меры Англии, Франции или США не действуют в наших странах, и у нас есть свобода вести легитимный, законный бизнес друг с другом», — сказал он.

Монкада пояснил, что, согласно плану, такое соглашение в целях противодействия и защиты от экономической агрессии США подпишут 50 или 100 стран. Он добавил, что такое предложение было сделано России и «всем друзьям в мире» для борьбы с принудительными односторонними мерами.

10 мая власти США продлили действие документа, временно разрешающего операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы.

Ранее в Венесуэле поддержали протесты американских студентов против израильской агрессии.

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