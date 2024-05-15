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Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог

Зампостпреда КНР при ООН призвал Россию и Украину оперативно возобновить диалог

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Александр Кряжев/РИА Новости

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил, что Пекин призывает Киев и Москву оперативно возобновить диалог. Его слова передает РИА Новости.

«Китай призывает стороны конфликта оперативно возобновить диалог и взаимодействие и вместе снизить напряженность и призывает международное сообщество создать условия для скорого прекращения боевых действий», — сказал он.

Гэн Шуан добавил, что Пекин продолжит поддерживать контакты со всеми соответствующими сторонами конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Он добавил, что Москва желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования украинского конфликта мирными средствами. По словам президента, главной проблемой переговоров по Украине является надежность гарантий со стороны Запада.

Ранее в Совете Федерации назвали «посиделками» переговоры в Швейцарии без участия России.

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