Эксперт: опыт Дюмина поможет ему решать задачи кураторства ОПК

Опыт, накопленный Алексеем Дюминым на государственных и военных должностях в прошлом, будет использован им для успешного решения задач по управлению оборонно-промышленным комплексом с целью увеличения объемов производства инновационного вооружения и военной техники. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» и военный аналитик Игорь Коротченко.

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Алексея Дюмина, Героя России, своим помощником, освободив его от должности губернатора Тульской области. Дюмин будет заниматься координацией вопросов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), спорта и работой с Госсоветом.

Игорь Коротченко подчеркнул, что Алексей Дюмин, возглавлявший Тульскую область восемь лет, хорошо знаком с особенностями оборонного производства, так как регион является ключевым центром оборонной промышленности России. Он также отметил, что Дюмин имеет опыт командования Силами специальных операций и работы в Главном штабе, что позволит ему эффективно решать задачи, связанные с обновлением вооружений и военной техники.

С учетом образования Дюмина в области военной инженерии, он обладает системным подходом к сложным задачам, что будет полезно на новой должности. Как подчеркнул Коротченко, накопленный опыт на различных должностях поможет Дюмину эффективно решать задачи по развитию оборонно-промышленного комплекса и созданию инновационного вооружения, которое будет определять будущий облик Вооруженных Сил России на долгие годы.

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