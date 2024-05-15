Президент Турции провел экстренное заседание из-за возможной угрозы госпереворота

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями силовых структур после появившихся сведений об угрозе государственного переворота. Об этом сообщает газета Türkiye.

До этого из Управления безопасности Анкары был уволен ряд сотрудников. Их обвинили в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В домах уволенных полицейских были проведены обыски с целью изъятия цифровых материалов.

Соратник президента, председатель партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели на заседании фракции в парламенте заявил, что случившееся может свидетельствовать о заговоре с целью свержения Эрдогана. В связи с этим Бахчели призвал власти не ограничиваться лишь отстранением нескольких полицейских.

По информации Türkiye, после заявлений Бахчели Эрдоган провел в президентской резиденции экстренную ночную встречу с министром юстиции страны Йылмазом Тунджем и руководителем Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.

1 мая в Стамбуле после демонстраций были арестованы почти 40 человек.

Ранее сообщалось, что Эрдоган не подал руки возможному новому главе НАТО.