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Путин заявил, что страны «золотого миллиарда» не считают Землю домом всего человечества

Путин: страны «золотого миллиарда» не считают Землю общим домом для человечества

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государства «золотого миллиарда» не считают Землю общим домом для всего человечества. Об этом говорится в интервью Путина китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Земля является колыбелью и общим домом для человечества, а все его жители обладают равными правами. Путин выразил уверенность, что так считает большинство людей на планете. При этом он отметил, что страны, причисляющие себя к так называемому «золотому миллиарду», похоже, подобной точки зрения не придерживаются.

До этого Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка, став авторитетными и динамично развивающимися международными площадками.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет ослабить Россию.

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