Путин заявил, что страны «золотого миллиарда» не считают Землю домом всего человечества

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государства «золотого миллиарда» не считают Землю общим домом для всего человечества. Об этом говорится в интервью Путина китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Земля является колыбелью и общим домом для человечества, а все его жители обладают равными правами. Путин выразил уверенность, что так считает большинство людей на планете. При этом он отметил, что страны, причисляющие себя к так называемому «золотому миллиарду», похоже, подобной точки зрения не придерживаются.

До этого Путин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного миропорядка, став авторитетными и динамично развивающимися международными площадками.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет ослабить Россию.