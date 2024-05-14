Песков объяснил назначения Патрушева и Дюмина. Чем они займутся в администрации президента? Песков раскрыл новые полномочия Патрушева и Дюмина в администрации президента

Владимир Путин начал новый срок с перестановок в своей администрации. Самым громким стал приход в нее Николая Патрушева, бывшего директора ФСБ и секретаря Совбеза. Теперь Патрушев будет помощником президента, а на своем посту будет курировать кораблестроение. Путин также взял в помощники бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев теперь будет как помощник президента курировать строительство кораблей, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно. Это, конечно, чуть-чуть другой характер, но это — абсолютно стратегическая отрасль, огромная отрасль, сложная, и поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — пояснил Песков.

У Патрушева есть соответствующее образование, он закончил Ленинградский кораблестроительный институт. Выпускник факультета приборостроения, после учебы некоторое время работал в конструкторском бюро. В апреле Патрушев посетил крупнейшее судостроительное предприятие России — «Севмаш» (выпускает атомные подлодки).

Как отметил Песков, у помощников президента в принципе очень большой и «гибкий» круг обязанностей, в зависимости от поручений главы государства.

«Гораздо шире по охвату, чем перечень курируемых вопросов. В зависимости от поручений осуществляется контакт и с федеральными органами, и с региональными органами», — указал пресс-секретарь.

Патрушев был секретарем Совбеза 18 лет, а до этого возглавлял ФСБ. О его новом назначении объявили не сразу. Песков вначале говорил только, что Патрушева сняли с должности секретаря Совбеза «в связи с переходом на другую работу».

Как добавил Песков, новое место Патрушева «не исключает публичности». Ранее Патрушев запомнился резкой критикой Запада и Украины. Главным врагом, судя по его словам, он считает США. Патрушев заявлял, что Штаты не единожды показывали «свою агрессивную античеловеческую сущность» и занимаются «всемирным пиратством». По мнению экс-секретаря Совбеза, русские и украинцы — один народ, но американцы поставили в Киеве своих назначенцев и внушали населению ненависть ко всему русскому, а в Донбассе «последователи Гитлера» устроили геноцид «руками славян».

Песков также прокомментировал уход с поста министра обороны Сергея Шойгу, который вместо Патрушева станет секретарем Совбеза. Пресс-секретарь подчеркнул, что нельзя говорить о понижении Шойгу в должности, и указал на важность поста секретаря.

«Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность», — сообщил Песков.

Перемены в администрации президента

Помимо Патрушева, новым помощником президента стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он будет курировать оборонно-промышленный комплекс, спортивную сферу и заниматься госсоветом. Работа над военными вопросами для него не новая: чиновник ранее занимал пост замминистра обороны. Закончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, имеет звание генерал-лейтенанта.

Еще одна кадровая перестановка — обновление замглавы администрации президента. Место занял Максим Орешкин, бывший глава Минэкономразвития, работавший помощником президента. Ему предстоит заниматься экономическими и транспортными сферами.

Кремль объяснил назначения Орешкина и Дюмина выросшей ролью экономики и транспорта.

«[Переход связан с] повышенным значением экономики и более тесным взаимодействием с кабмином по этому направлению. Кроме того, выросло значение таких областей как транспортная, которую курировал Орешкин, поэтому президент принял такое решение», — рассказал Песков.

На должность помощника президента повышен Руслан Эдельгериев, который прежде выполнял роль президентского советника. Он по-прежнему будет отвечать за экологию и климат, уточнили в Кремле.

Помощнику президента Владимиру Мединскому добавили обязанностей. Кроме исторической и гуманитарной сферы, он теперь ответственен за культуру. В последнем ему поможет театровед и глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, назначенная советником президента.

«Также Ямпольская будет... привлекаться к теме молодежной политики», — уточнил Песков.

Помощника президента Игоря Левитина перевели на должность советника. Вдобавок он стал спецпредставителем президента по международному сотрудничеству.

«Он главным образом будет концентрироваться на международном транспортном пути «Север-Юг» и Северном морском пути», — разъяснил Песков.

Должность помощника президента выше его же советника. Это практически заместитель главы государства по определенным вопросам.