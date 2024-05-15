ФСБ РФ раскрыла группировку по фиктивным бракам для мигрантов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России раскрыла группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов из Афганистана и Средней Азии при помощи фиктивных бракосочетаний. Об этом сообщает издание «Известия».

Отмечается, что главным в группировке был гражданин России афганского происхождения Гулмазан Н. Он был задержан с двумя женщинами, которые проживали в Карачаево-Черкесии.

Злоумышленник убедил двух женщин вступать в фиктивные браки с мая 2018 года по октябрь 2022 года. Они выходили замуж, а когда их фиктивные мужья оформляли необходимые для легализации в РФ документы — разводились с ними. Женщины успели выйти замуж таким образом не менее шести раз.

До этого на Украине суд вынес приговор женщине, которая заключила с мужчиной фиктивный брак. Украинка является инвалидом третьей группы. По версии правоохранителей, она вышла замуж за сына подруги. Таким образом мужчина получил бы право выехать за границу. Супругов задержали при попытке пересечь границу. Супруга мужчины созналась в содеянном и заявила, что с помощью заключения брака хотела помочь супругу покинуть территорию Украины.

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