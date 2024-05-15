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Мишустин назвал основную задачу нового правительства

Мишустин назвал основной задачей кабмина выполнение указа по национальным целям

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи членов нового состава правительства с президентом России Владимиром Путиным заявил, что основной задачей кабмина является выполнение нового указа по национальным целям развития страны. Его слова передает РИА Новости.

«Основная задача для нашего правительства — это выполнение в первую очередь указа по национальным целям, нового указа и, конечно, всех задач, которые вы поставили в послании перед Федеральным собранием», — сказал он.

Также на встрече премьер заявил, что укрепление правительства губернаторским корпусом позволит обеспечить преемственность госпрограмм, а также даст обратную связь с регионами.

Мишустин охарактеризовал новый кабинет министров как группу, которая работает под руководством президента России Владимира Путина.

Путин проводит совещание с премьером и новым кабмином. В рамках встречи Путин поздравил новый состав кабмина с его назначением. Президент призвал новое правительство серьезно отнестись к реализации намеченных планов, ведь «впереди у нас много задач».

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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