Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил альтернативу «Евровидению»

Путин рассказал о развитии новых форматов взаимодействия с КНР в сфере культуры

close
100%
Leonhard Foeger/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Об этом он заявил в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на официальном сайте Кремля.

В преддверии государственного визита в КНР, президент России подчеркнул: «Мы намерены поощрять развитие новых форматов сотрудничества. Среди них выделяется Международный конкурс популярной музыки «Интервидение».

Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo — швейцарский певец Немо Меттлер — с песней The Code. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.

Вторым стал исполнитель Марко Пуришич из Ховатии, более известный как Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim — 547 баллов.

Третье место досталось Украине, она получила 453 балла. Украину представляли рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

Ранее продюсер раскритиковал судей «Евровидения» за игнорирование участницы из Израиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами