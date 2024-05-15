Путин предложил альтернативу «Евровидению»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет способствовать развитию инновационных форм сотрудничества с Китаем в области культуры, включая проведение Международного конкурса популярной музыки «Интервидение». Об этом он заявил в интервью китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на официальном сайте Кремля.

В преддверии государственного визита в КНР, президент России подчеркнул: «Мы намерены поощрять развитие новых форматов сотрудничества. Среди них выделяется Международный конкурс популярной музыки «Интервидение».

Победителем «Евровидения-2024» стал Nemo — швейцарский певец Немо Меттлер — с песней The Code. Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.

Вторым стал исполнитель Марко Пуришич из Ховатии, более известный как Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim — 547 баллов.

Третье место досталось Украине, она получила 453 балла. Украину представляли рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.

Ранее продюсер раскритиковал судей «Евровидения» за игнорирование участницы из Израиля.