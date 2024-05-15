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Путин объяснил значимость задач из послания Федеральному собранию

Путин: задачи из послания Федеральному собранию носят фундаментальный характер

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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все задачи, озвученные в послании Федеральному собранию, будут выполнены. Об этом российский лидер сказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованое на сайте Кремля.

«Поставленные в послании задачи по развитию всех регионов страны, экономики, социальной сферы, по решению демографических проблем, повышению рождаемости, поддержке семей с детьми, борьбе с бедностью и неравенством носят объективный, фундаментальный характер», — сказал глава государства.

Президент добавил, что Россия понимает, как решить каждую из этих задач.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме рассказал, что основной задачей правительства на ближайшие шесть лет станет послание президента Федеральному собранию. По словам политика, он намерен вести работу по укреплению экономики, обеспечению технологического суверенитета, цифровой трансформации, народосбережению и поддержке семей с детьми, повышению благосостояния граждан, сбалансированному развитию регионов и инфраструктуры.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет ослабить Россию.

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