«Начал знакомиться с делами в Минобороны»: Белоусов назвал главные приоритеты на посту Белоусов: мобилизации не будет, речь о плановых мерах по укомплектованию ВС

Кандидат на должность министра обороны Андрей Белоусов выступил в Совете Федерации и рассказал о главных приоритетах на новой должности. Он отнес к первоочередным задачам комплектование Вооруженных сил, но отметил, что речи о мобилизации не идет. О чем еще говорил будущий министр — в материале «Газеты.Ru».

Приоритеты на посту министра обороны

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов выступил на пленарном заседании Совета Федерации. 14 мая там продолжились консультации по его назначению. Белоусов рассказал о приоритетных направлениях работы ведомства, которое он может возглавить.

По словам кандидата на пост главы Минобороны, он уже начал знакомиться с делами, и «там все вопросы первоочередные, других просто нет».

«Идет СВО, все самые насущные вопросы связаны с этим. В первую очередь — оснащение действующей группировки, обеспечивание поставок, средств связи, беспилотников, РЭБ», — подчеркнул Белоусов.

Он также отметил, что создание новых вооружений требует четкого и синхронного планирования. Все передовые разработки, как считает кандидат в министры, должны работать на решение задач российской армии и достижение победы в специальной военной операции. При этом, как уточнил Белоусов, достигаться это должно с минимальными человеческими потерями.

«Нужно упреждать ВСУ, нужно отрабатывать новые методы боевых действий», — сказал он и объяснил, что «противник быстро учится».

Первоочередной для себя задачей Белоусов также назвал укомплектование Вооруженных сил. При этом он подчеркнул, что речи о новой волне мобилизации не идет.

«Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», — отметил кандидат в министры. Этот процесс уже запущен, уточнил Белоусов, идет как призыв граждан, так и заключение контрактов.

Нужно будет заниматься и вопросами, связанными с военным образованием, считает чиновник. В этой сфере есть проблемы, хотя бывший глава Минобороны Сергей Шойгу и его коллеги проделали большую работу, сказал Белоусов.

Среди других приоритетов — необходимость повышать эффективность выполнения гособоронзаказа и усиление контроля за ценообразованием в этой сфере. По словам кандидата, Владимир Путин поставил перед ним задачу обеспечить полноценную интеграцию экономики Вооруженных сил в экономику страны, а это предполагает повышение эффективности военных расходов.

«Хочу подчеркнуть: оптимизация не означает огульное сокращение. Оптимизация прежде всего означает повышение эффективности, чтобы каждый рубль бюджетных денег, который в конечном счете платят наши граждане, приносил максимальный эффект. Это касается и довольствия, и производства, и поставок новой военной техники и вооружений, и кадрового обеспечения», — уточнил Белоусов.

Чиновник также отметил, что Путин призвал сделать ведомство максимально открытым к инновациям. Этот вопрос, по словам Белоусова, касается не только новых технологий, но и работы с кадрами, а также внедрения новых форм и методов управления.

Кандидат в министры также поднял тему социального обеспечения военнослужащих, заявив, что есть вопросы с выплатами денежного довольствия и жильем. Об этом Белоусов уже говорил на консультациях в Совфеде 13 мая, подчеркнув, что «тут есть над чем работать». По словам Белоусова, нужно решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот.

Бывший вице-премьер также впервые прокомментировал свое выдвижение на пост министра обороны России. Белоусов отметил, что президент таким образом оказал ему огромное доверие.

Он заявил, что полностью осознает свою ответственность в связи с предстоящим назначением, и пообещал, что для решения поставленных задач приложит все силы, «а если потребуется, и жизнь».

Заканчивая выступление, Белоусов поделился «железобетонным принципом», которым он руководствовался раньше и будет руководствоваться на посту главы оборонного ведомства:

«Ошибаться можно, врать — нельзя».

Сенаторы встретили слова чиновника аплодисментами. В Совфеде признали состоявшимися консультации по кандидатурам руководителей ведомств силового и внешнеполитического блока, сообщается в Telegram-канале верхней палаты российского парламента. Согласно итогам обсуждений, Андрей Белоусов был выдвинут на пост главы Минобороны.