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В Белгороде прогремело множество взрывов

В Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремело множество взрывов

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

Множество взрывов раздалось в Белгороде в то время, когда в городе и центральном районе региона был объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщает ТАСС.

О звучащем в городе сигнале ракетной опасности сообщалось в Telegram-канале оперативного штаба региона.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Срочно пройдите в укрытие», — следует из сообщения.

При этом другой официальной информации не приводится.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в областном центре и районе запущена сирена ракетной опасности.

Также в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над территорией Белгородской области. Согласно информации ведомства, это произошло приблизительно 17:00 по московскому времени.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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