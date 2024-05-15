Суд рассмотрит жалобу на приговор Стрелкову

В среду первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит апелляционную жалобу на 4-летний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом пишет РИА Новости.

Заседание назначено на 14:00 и пройдет в закрытом режиме, как и слушания дела в первой инстанции. В январе Мосгорсуд вынес приговор Стрелкову в виде четырех лет колонии общего режима и запрета на администрирование сайтов на три года.

Ему инкриминируются публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram, хотя он не признал свою вину. Стрелкова задержали 21 июля 2023 года, и в тот же день его арестовали.

Игорь Иванович Стрелков (настоящее имя — Игорь Всеволодович Гиркин) — бывший сотрудник ФСБ, который занимал должность министра обороны ДНР, а в последнее время известен как блогер и публицист.

При этом защита осужденного по делу об экстремизме Игоря Стрелкова утверждает, что из материалов дела пропал «ключевой документ». Это может отсрочить на неопределенный срок заседание по апелляционной жалобе, которое было запланировано на 15 мая. Утерянная бумага — согласие одной из воинских частей в ДНР на заключение контракта со Стрелковым и его назначение на должность командира взвода. Документ был приложен к апелляционной жалобе.

Ранее Стрелков из СИЗО попросился на фронт.