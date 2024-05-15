По делу генерала Кузнецова прошли обыски

В рамках уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова по обвинению в получении взятки в виде недвижимости были проведены обыски сразу по нескольким адресам. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«В течение нескольких дней проводились обыски по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — рассказал источник.

Он уточнил, что обыски проходили в Москве и в Краснодарском крае.

14 мая Юрий Кузнецов был задержан по подозрению в уголовном преступлении.

Позже Басманный суд арестовал предпринимателя Леву Мартиросяна за дачу взятки главе управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову. Мартиросян, как выяснил «Коммерсантъ», купил землю в Краснодарском крае и построил на ней дом для жены Кузнецова. В ответ чиновник Минобороны, по информации издания, помог предпринимателю получить госконтракты на оказание гостиничных услуг общей стоимостью 372 млн рублей. Мартиросян пробудет в СИЗО как минимум до 12 июля.

Ранее жене и дочери Кузнецова стало плохо во время обысков.