В Канаде эвакуируют жителей муниципалитета из-за пожара

В канадском муниципалитете Вуд-Баффало произошел крупный лесной пожар, из-за чего несколько тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Об этом говорится в сообщении телеканала СВС.

«Всем шести тысячам жителям зоны эвакуации было предписано покинуть территорию», — следует из сообщения.

По данным телеканала, площадь пожара пока составляет 11 тысяч гектаров, а некоторые люди не могут добраться до пунктов сбора самостоятельно.

До этого сообщалось, что житель Канады обвинял власти страны в поджогах леса и сам признал себя виновным в разжигании более десятка пожаров. Брайан Паре неоднократно заявлял, что рекордные лесные пожары, которые бушевали в стране прошлым летом, — результат правительственного заговора. Мужчина был замечен неподалеку от мест, в которых были зафиксированы возгорания, а затем стал демонстрировать «определенный интерес к пожарам».

Поговорив с полицией, канадец стал публиковать в своих соцсетях материалы, посвященные лесным пожарам в провинции Квебек. Он комментировал посты, подчеркивая, что считает частые пожары результатом вмешательства правительства, а не изменения климата. Тогда полицейские установили устройство слежения на автомобиль Паре и выяснили, что он ездил в места, где позже возникали пожары. Паре подходил под профиль подозреваемого, разработанный специалистами, и в итоге был задержан. После ареста мужчина признался в разжигании девяти костров и заявил, что делал это, чтобы выяснить, действительно ли лес сухой или нет.

Ранее следствие назвало виновных в пожаре на складе в Шушарах.