Россиян предупредили о неочевидных симптомах аппендицита

Аппендицит — это острое воспаление червеобразного отростка слепой кишки, которое без своевременного лечения быстро переходит в угрожающее жизни состояние. О симптомах аппендицита, в том числе и неочевидных, «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника» Александр Руднев.

Он отметил, что точные причины возникновения аппендицита все еще не определены. Известно, что определенную роль может играть закупорка просвета червеобразного отростка плотным каловым камнем или инородным телом, но это лишь незначительная часть общего количества заболевших.

«Острый аппендицит — это опасное заболевание, которое при отсутствии лечения очень быстро переходит в угрожающие жизни пациента состояния, такие как перитонит (воспаление брюшины) или абсцесс (гнойник) брюшной полости и забрюшинного пространства», — подчеркнул хирург.

По его словам, наиболее частые симптомы острого аппендицита — это боли в нижних отделах живота справа (в правой подвздошной области), тошнота, рвота, повышение температуры тела. Также к частым симптомам относят так называемый симптом Кохера — возникновение болей сначала вверху живота, а затем смещение и локализация болей в нижних отделах живота справа.

«Менее очевидными для пациента симптомами могут быть боли в поясничной области справа, боли, отдающие в бедро или в прямую кишку, а также в правом подреберье и даже в левых отделах живота. Кроме того, неочевидными могут показаться тошнота и рвота, в редких случаях — диарея, повышение температуры тела. Также возможно учащенное мочеиспускание и боли над лобком, при расположении воспаленного червеобразного отростка в полости малого таза, что можно спутать с проявлениями цистита», — добавил Руднев.

Он предупредил, что при возникновении описанных симптомов необходимо обратится за медицинской помощью к хирургу в самое ближайшее время, так как острый аппендицит довольно быстро приводит к разрушению стенок червеобразного отростка и развитию угрожающих жизни осложнений.

По его словам, лечение острого аппендицита заключается в удалении воспаленного червеобразного отростка. В настоящий момент в подавляющем количестве случаев операция выполняется без больших разрезов лапароскопическим методом, то есть через проколы в области передней брюшной стенки.

«Если патология запущена с наличием осложнений, таких как перитонит, то лапароскопического доступа может оказаться недостаточно и зачастую необходимо производить разрез передней брюшной стенки. Поэтому раннее обращение пациента за медицинской помощью резко улучшает прогноз по выздоровлению и отсутствию осложнений», — подчеркнул хирург.

Ранее врач рассказала об опасных болезнях, о которых говорит высокий уровень гемоглобина.