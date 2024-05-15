Россияне рассказали, как борются с недосыпом

Меньшая часть — 2% — опрошенных россиян поделились, что спят всего 2-3 часа в день. 36% закладывают на сон 4-6 часов, а большинство (59%) респондентов отдыхают по 7-9 часов. Еще 2% участников исследования спят 10-11 часов, а более 11 часов отдыхают 1% участников исследования. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Жители Москвы и Санкт-Петербурга солидарны со средними цифрами по стране и чаще всего спят по 7-9 часов — 64% москвичей и 59% петербуржцев.

Среди причин, мешающих сну, большинство россиян (27%) отметили нервную обстановку на работе, которая никак не отпускает. Каждый четвертый (25%) поделился, что много работает за пределами рабочего времени. 23% слишком много сидят в интернете и смотрят фильмы и сериалы.

У 21% респондентов помехой сну является нагрузка в вечернее время, 18% страдают хронической бессонницей. 12% опрошенных мешают маленькие дети, 9% иногда трудятся в ночную смену. Еще 6% участников исследования испытывают проблемы со сном из-за наличия домашних животных, а у 4% присутствует страх бессонницы.

Каждый четвертый опрошенный (26%) для борьбы с недосыпом гуляет перед сном. 22% не пьют кофе во второй половине дня, 18% отказываются от использования гаджетов перед сном, а 17% принимают снотворное или успокоительное. Еще 13% участников опроса предпочитают почитать книгу перед сном, 12% респондентов спят на ортопедическом матрасе или подушке, 10% занимаются спортом.

Среди других способов борьбы с бессонницей: приятие успокаивающей ванны (9%), уменьшение времени работы (7%), расслабляющие аромасвечи и аромалампы (4%).

По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, также растет спрос на препараты, облегчающие засыпание, в категориях лекарственные средства и травяные сборы. Результаты внутренней аналитики показали, что более мягкие средства растительного происхождения покупали за четыре месяца 2024 года на 20,5% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, а лекарства — только на 7%. При этом в 2023 году к 2022 спрос на более мягкие средства растительного происхождения также был выше, чем на лекарства — почти 40% и 31% соответственно в значениях год к году.

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