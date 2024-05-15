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Путин рассказал о культурном обмене между Россией и Китаем

Путин: 730 тысяч россиян в прошлом году побывали в Китае

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году в Китае побывали более 730 тысяч россиян, и отметил, что в современном российском обществе высок интерес к китайской культуре. Об этом глава государства сказал в интервью информационному агентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

По его словам, китайский язык изучают около 90 тысяч студентов и школьников по всей России. Кроме этого, с большим успехом проходят гастроли творческих коллективов и выставки с участием художников из Китая.

«С отменой карантинных ограничений динамично растет туристический поток. В прошлом году в КНР побывали более 730 тысяч россиян», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что и Москва готова продолжать открывать Пекину все многообразие исторического, творческого и культурного наследия РФ.

Также Путин рассказал, что уважает китайскую философию и увлечен китайскими боевыми искусствами.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.

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