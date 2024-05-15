Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз

Продажа активов РФ за рубежом увеличилась в 7 раз, превысив миллиард долларов

close
100%
Shutterstock

Сделки по продаже российских активов за рубежом увеличились в денежном объеме в семь раз, до $1,1 млрд. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на отчет по рынку M&A (слияний и поглощений).

Отмечается, что эксперты называют главной причиной санкционные риски. В первом квартале 2023 года объем сделок составлял $158,6 млн, а в аналогичный период текущего года денежный объем сделок превысил $1,1 млрд.

Однако число сделок количественно сократилось с шести до четырех. В прошлом году иностранцы совершили 23 сделки с российскими активами на сумму $3,5 млрд.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации российских активов. Он подчеркнул, что российская сторона должна оплатить восстановление разрушенного на территории Украины. Это то, чего требует международное право, а также заслуживает украинский народ, отметил Блинкен. По его словам, Вашингтон работает с партнерами по G7 над тем, чтобы «обездвиженные суверенные российские активы использовались для возмещения ущерба» Украине.

Блинкен считает, что страны «Большой семерки» могут разблокировать миллиарды долларов, что пошлет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами