Продажа российских активов за рубежом выросла в семь раз

Сделки по продаже российских активов за рубежом увеличились в денежном объеме в семь раз, до $1,1 млрд. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на отчет по рынку M&A (слияний и поглощений).

Отмечается, что эксперты называют главной причиной санкционные риски. В первом квартале 2023 года объем сделок составлял $158,6 млн, а в аналогичный период текущего года денежный объем сделок превысил $1,1 млрд.

Однако число сделок количественно сократилось с шести до четырех. В прошлом году иностранцы совершили 23 сделки с российскими активами на сумму $3,5 млрд.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США намерена использовать полученные от конгресса полномочия для конфискации российских активов. Он подчеркнул, что российская сторона должна оплатить восстановление разрушенного на территории Украины. Это то, чего требует международное право, а также заслуживает украинский народ, отметил Блинкен. По его словам, Вашингтон работает с партнерами по G7 над тем, чтобы «обездвиженные суверенные российские активы использовались для возмещения ущерба» Украине.

Блинкен считает, что страны «Большой семерки» могут разблокировать миллиарды долларов, что пошлет мощный сигнал президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.