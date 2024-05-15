Путин высказался о перспективах экономических связей РФ и Китая

Российский лидер Владимир Путин заявил, что уверен в перспективах отношений РФ и Китая в экономической сфере. Об этом он сказал в ходе интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

«Уверен в больших перспективах российско-китайских экономических связей», — сказал Путин.

Также в интервью Путин заявил, что страна ставит задачу войти в четверку крупнейших мировых экономик. При этом, по словам российского лидера, приоритетами российской экономики остаются рост благосостояния россиян и эффективное развитие всех сфер.

До этого сообщалось, что Путин в преддверии своего визита в Китай дал большое интервью китайскому агентству «Синьхуа». В разговоре Путин рассказал об основе российско-китайского партнерства и о торгово-экономических отношениях двух стран. Он отметил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего уровня за всю историю. По словам главы государства, страны будут налаживать более тесное взаимодействие во многих отраслях.

По его словам, Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Также он напомнил о вкладе Китая в борьбе с нацизмом.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом свободы от диктатуры.