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Россиянам рассказали, как поступить с растениями, которые пострадали от заморозков

Чаплин: растения, пострадавшие в заморозки, необходимо обрезать и хорошо полить

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

При наступлении холодов растения нуждаются в помощи для восстановления. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы Никита Чаплин дал рекомендации россиянам в беседе с РИА Новости.

Начало мая в Подмосковье оказалось холоднее обычного, с отрицательными температурами ночью. Метеорологи сообщают, что период заморозков в этом регионе уже прошел, и к середине недели ожидается значительное потепление до плюс 20 градусов Цельсия днем.

Чаплин подчеркнул, что не все растения страдают одинаково от заморозков, поэтому важно определить, какие нуждаются в особом уходе. Растения с хрупкими стеблями или листьями чаще всего подвержены повреждениям. После обрезки поврежденных частей следует обильно полить растения, чтобы восстановить уровень влаги в почве.

Чтобы предотвратить повторные повреждения от заморозков, растениям нужно обеспечить дополнительную защиту. Для этого можно использовать нетканый материал или специализированные садовые покрытия. Также необходимо обеспечить растения питательными веществами, так как после заморозков они могут лишиться необходимых элементов. Удобрения, богатые азотом и другими питательными веществами, помогут восстановить здоровье растений и обеспечить им оптимальные условия для роста и развития.

Ранее дачникам назвали простой метод для подготовки клубней картофеля к посадке.

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