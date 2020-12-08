ОАЭ ищут 500 волонтеров для клинических испытаний российской вакцины от коронавируса

Столичный эмират Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ищет 500 добровольцев для участия в третьей фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице медиаофиса Абу-Даби в Twitter.

Отмечается, что волонтеры должны быть в возрасте не младше 18 лет и проживать в Абу-Даби. Кроме того, это должны быть здоровые граждане, ранее не болевшие коронавирусом и не страдавшие какими-либо инфекционными или респираторными заболеваниями в течение 14 дней до получения вакцины.

Добровольцы получат две дозы вакцины, вводимые с интервалом в 20 дней, их состояние здоровья будет регулярно отслеживаться медиками во время очных и виртуальных консультаций.

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