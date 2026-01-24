Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

СМИ не увидели признаков к компромиссу на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби

Reuters: никаких компромиссов на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Украина находится под растущим давлением со стороны США с целью достижения мирного соглашения с Россией, однако никаких компромиссов на пятничных переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. Об этом пишет агентство Reuters.

«Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить важнейший территориальный вопрос, но никаких признаков компромисса достигнуто не было, поскольку российские авиаудары ввергли Украину в самый тяжелый энергетический кризис», — говорится в тексте.

По оценке агентства, переговоры проходят «в напряженном» формате по «острому территориальному вопросу».

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США прошла 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о панике Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697801_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+