СМИ не увидели признаков к компромиссу на переговорах России, Украины и США в Абу-Даби

Reuters: никаких компромиссов на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было

Украина находится под растущим давлением со стороны США с целью достижения мирного соглашения с Россией, однако никаких компромиссов на пятничных переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. Об этом пишет агентство Reuters.

«Украинские и российские переговорщики встретились в Абу-Даби в пятницу, чтобы обсудить важнейший территориальный вопрос, но никаких признаков компромисса достигнуто не было, поскольку российские авиаудары ввергли Украину в самый тяжелый энергетический кризис», — говорится в тексте.

По оценке агентства, переговоры проходят «в напряженном» формате по «острому территориальному вопросу».

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США прошла 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о панике Зеленского на фоне переговоров в ОАЭ.