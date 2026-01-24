Размер шрифта
Белый дом опубликовал сгенерированную ИИ картинку с Трампом и пингвином в Гренландии

Белый дом опубликовал изображение Трампа, идущего по Гренландии с пингвином
WhiteHouse/X

Белый дом опубликовал в соцсети X изображение президента США Дональда Трампа, идущего по снегу Гренландии с пингвином, который несет американский флаг.

Картинка сгенерирована искусственным интеллектом. Изображение за считанные часы разлетелось по интернету и стало вирусным.

При этом пингвины не живут в Гренландии и в целом на территории северного полушария.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что возможная сделка не подразумевает полной передачи Вашингтону суверенитета над Гренландией. Она предполагает размещение на острове системы противоракетной обороны «Золотой купол», а также обновление оборонного соглашения между США и Данией от 1951 года.

Ранее The Economist опубликовал обложку с голым Трампом на белом медведе — одном из символов Гренландии.

