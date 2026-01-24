Размер шрифта
Армия

По Киеву впервые с 2022 года ударили огромными ракетами Х-22

Военная хроника: сверхзвуковые ракеты Х-22 впервые с 2022 года ударили по Киеву 
В Киеве и области нанесен комбинированный удар по двум ТЭЦ. Кроме того, предварительно, удар был по подстанциям в Белой Церкви, соединяющей столицу с АЭС, и по электростанции «Киевская», сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, в налете участвовали «Искандеры» и огромные сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, которые последний раз использовались для ударов по Украине летом 2022 года.

Кроме того, группа дронов-камикадзе «Герань» ударила по энергетическим объектам в Харькове и Черкассах. Как сообщают авторы канала, мониторинговая группа насчитала около 12 прилетов. Предварительно, удары наносились по мобильным электростанциям, говорится в посте «Военной хроники».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории республики, использовав для этого более 370 беспилотников и 21 ракету разных типов. По его словам, под ударами оказались Киев и область, а также Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Ранее российские войска нанесли удар по военным объектам Украины, обесточив города Ирпень, Буча и Гостомель.
 
