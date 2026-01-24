Размер шрифта
Армия

Российские военные взяли под контроль харьковское село Старица

Минобороны: ВС РФ освободили село Старица в Харьковской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» завершено освобождение населенного пункта Старица», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, бойцы этой же группировки в течение суток нанесли поражение личному составу и технике трех бригад ВСУ в Харьковской области. Удары были нанесены по местам скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Охримовка и Волчанские Хутора.

Еще три бригады украинских войск понесли потери у населенных пунктов Хотень, Кислая Дубина, Садки и Иволжанское в Сумской области. Вооруженные силы РФ поразили формирования одной механизированной бригады ВСУ, одного штурмового полка и одной бригады территориальной обороны.

Украинские войска лишились одной боевой бронированной машины и восьми автомобилей. Также российские военнослужащие ликвидировали до 145 солдат ВСУ и вывели из строя одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как шли бои за Симиновку в Харьковской области.

