Общество

В Тверской области застолье россиянки с бывшим закончилось побоями и угловным делом

МВД: жительница Тверской области ударила экс-возлюбленного кухонной толкушкой
galamart.ru

В Торопецком районе Тверской области полиция возбудила уголовное дело в отношении 49-летней жительницы одной из деревень, подозреваемой в причинении легкого вреда здоровью. Об этом региональное управление МВД сообщило в своем Telegram-канале.

По данным дознания Торопецкого отдела полиции «Западнодвинский», инцидент произошел во время новогодних праздников. Женщина находилась у себя дома и распивала алкоголь вместе с сожителем и бывшим ухажером. Во время застолья между ней и экс-партнером вспыхнул конфликт.

Как установили правоохранители, в ходе ссоры подозреваемая схватила деревянную кухонную толкушку и ударила ею мужчину по голове, после чего тот покинул дом и отправился к себе. Спустя два дня пострадавший обратился за медицинской помощью. Экспертиза показала, что 42-летнему мужчине был причинен легкий вред здоровью.

В полиции женщина признала свою вину. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ, максимальное наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Ранее в Подмосковье было возбуждено дело против мужчины, распылившего баллончик в семью с ребенком.

