В МО рассказали о ночном массированном ударе по Украине

Российские силы сегодня ночью нанесли массированный удар по заводу, производящему беспилотники дальнего действия вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Кроме того, Вооруженные Силы России (ВС РФ) также ударили по также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПУ) Украины.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ночная атака стала ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам России.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в Киеве и области нанесен массированный комбинированный удар по двум ТЭЦ. Кроме того, предварительно, удар был по подстанциям в Белой Церкви, соединяющей столицу с АЭС, и по электростанции «Киевская».

По данным канала, в налете участвовали «Искандеры» и сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, которые последний раз использовались для ударов по Украине летом 2022 года.

Ранее в Киеве и области ввели аварийные отключения света после ударов.