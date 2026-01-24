Размер шрифта
В РФ с 1 февраля вырастет размер выплаты из-за травмы на производстве

Соцфонд РФ: выплата из-за травмы на производстве достигнет 503 тыс. рублей
АНО «Национальные приоритеты»

В России с 1 февраля увеличится максимальный размер выплаты в связи с травмой на рабочем месте или профессиональным заболеванием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Социальный фонд РФ.

»«Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составит 503 тысячи рублей», — сообщили в СФР.

Журналисты напомнили, что 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и страховые пособия на 5,6%.

До этого максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве составлял 476 500 рублей. После индексации показатель, таким образом, вырастет на 26 500 рублей.

В министерстве труда и соцзащиты сообщали, что 1 февраля в России будут повышены свыше 40 различных пособий и компенсационных выплат. В частности, проиндексируют маткапитал, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью, пособие по безработице и др.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.

