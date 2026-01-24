Стало известно, примут ли россияне участие в церемонии открытия Олимпиады

В МОК заявили, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские спортсмены не примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — указали в сообщении.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока приглашение на участие в Олимпиаде получили девять российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Все они выступят в нейтральном статусе.

Ранее МОК утвердил меры безопасности на Олимпиаде-2026.