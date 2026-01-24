Мигрант сломал лицевую кость гаишнику в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрант напал на инспектора ДПС в процессе оформления дорожной аварии и сломал ему лицевую кость. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости». На проспекте Шаумяна автомобиль Mercedes-Benz врезался в остановившийся Volkswagen.

«С пассажирского сиденья виновника аварии вылетел разъяренный мужчина. Сначала агрессивно угрожал водительнице, а потом разбил лобовое стекло. Когда на место прибыл инспектор ДПС для оформления ДТП, пассажир стал требовать прекратить оформления», — отмечается в публикации.

Затем пассажир ударил инспектора в лицо, сломав ему лицевую кость. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. У пострадавшего инспектора врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом глазницы, кровоподтеки на веке и переносице.

Нападавший ранее уже был судим за избиение человека.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем.