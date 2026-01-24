Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Мигрант сломал лицевую кость гаишнику в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрант проломил кость лица инспектору ДПС
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге мигрант напал на инспектора ДПС в процессе оформления дорожной аварии и сломал ему лицевую кость. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости». На проспекте Шаумяна автомобиль Mercedes-Benz врезался в остановившийся Volkswagen.

«С пассажирского сиденья виновника аварии вылетел разъяренный мужчина. Сначала агрессивно угрожал водительнице, а потом разбил лобовое стекло. Когда на место прибыл инспектор ДПС для оформления ДТП, пассажир стал требовать прекратить оформления», — отмечается в публикации.

Затем пассажир ударил инспектора в лицо, сломав ему лицевую кость. Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. У пострадавшего инспектора врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом глазницы, кровоподтеки на веке и переносице.

Нападавший ранее уже был судим за избиение человека.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697705_rnd_9",
    "video_id": "record::8d4c8afe-0eda-4869-a498-df7f2fff77f3"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+