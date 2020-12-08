Онищенко спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в Москве

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что строгое соблюдение ограничительных мер может привести к спаду заболеваемости коронавирусом в Москве после Нового года. Об этом сообщает «Вечерня Москва».

Онищенко отметил естественное снижение социальных контактов в новогодние праздники и допустил, что при соблюдении ограничительных мер по коронавирусу это может положительно сказаться на заболеваемости.

«Необходимо дать нашим согражданам четкую инструкцию того, как стоит провести эти десять праздничных дней: не сидеть перед телевизором, обжираясь и допивая остатки спиртного, а гулять на свежем воздухе в своем районе», — сказал депутат.

Парламентарий призвал ограничить массовые скопления людей и из праздничных мероприятий оставить только салюты. Онищенко также выразил беспокойство по поводу перелетов россиян в другие страны в новогодние праздники. При этом он добавил, что проведение кремлевских елок для детей допустимо при условии соблюдения жестких антикоронавирусных мер.

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