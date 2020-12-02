Блогер доставлен к следователю после смерти девушки на стриме

Молодой человек, в доме которого было обнаружено тело его подруги, доставлен к следователю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального главка Следственного комитета (СК) России Ольгу Врадий.

По данным агентства, речь идет о блогере Стасе Решетникове, известном как Reeflay.

В настоящее время с ним «проводятся проверочные мероприятия», рассказала Врадий.

Ранее сообщалось, что блогер в прямом эфире обнаружил на балконе своего дома в Подмосковье неподвижное тело своей беременной подруги, он не останавливал трансляцию до приезда врачей, которые констатировали смерть девушки.

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