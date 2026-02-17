Размер шрифта
Общество

Эксперт рассказала, как Китайский Новый год влияет на российский бизнес

Эксперт Круглова: потери в Китайский Новый год возникают, если не готовиться
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Китайский Новый год — главное национальное празднование в КНР, и для российских компаний, работающих с Поднебесной, это не просто дата в календаре, а важный фактор планирования. Эксперт по ВЭД Екатерина Круглова (Точка Банк) рассказывает, как устроен этот период и как выстроить логистику так, чтобы праздник не влиял на ваш бизнес.

В отличие от привычных нам длинных выходных, Китайский Новый год означает практически полную остановку деловой активности в стране. Фабрики, склады, транспортные компании и банки приостанавливают работу — сотрудники уезжают к семьям, и оперативная коммуникация становится невозможна.

При этом важно понимать ритм этого сезона: — за две недели до праздника поставщики начинают сворачивать отгрузки, транспортные потоки замедляются; — неделя праздника — период полной паузы в операциях; — от двух до четырех недель после каникул уходит на восстановление обычных объемов производства и поставок.

Для российского направления добавляется и погодный фактор: зимой на границе возможны снегопады, которые влияют на пропускную способность железных дорог.

Сезонность вносит коррективы в стоимость перевозок. Примерно за полтора месяца до праздника спрос на транспортировку традиционно растет: аренда контейнеров может увеличиваться в два-три раза, а свободные места на судах и складах становятся дефицитом.

Однако, по словам эксперта, сам по себе праздник не становится причиной проблем. Китайский Новый год — событие прогнозируемое, и потери возникают только в тех случаях, когда бизнес не учитывает его в своих планах. Компании, которые учитывают его в своем операционном планировании, создают резервные маршруты и своевременно пополняют запасы, проходят этот период без потерь.

Ранее россиянам объяснили, как нельзя себя вести с бизнес-партнерами из Китая.
 
