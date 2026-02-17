Размер шрифта
Россиянам напомнили о необходимости оплачивать общедомовое имущество

Профессор Климанов: собственники обязаны платить за общедомовое имущество
Alexander Legky/Global Look Press

Собственники жилых помещений обязаны оплачивать содержание общедомового имущества. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Владимир Климанов.

Он подчеркнул, что собственник не имеет права отказаться от оплаты того имущества, которым не пользуется. В соответствии с жилищным законодательством необходимо заботиться и о той части имущества, которая относится к общедомовой. По словам Климанова, если собственник утверждает, что не пользуется общедомовой собственностью и на этом основании не будет за нее платить, то он «живет в каком-то другом правовом пространстве и поле».

15 февраля независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук высказал мнение, что введение единого срока оплаты жилищно-коммунальных услуг позволит свести к минимуму просрочки со стороны граждан.

С 1 марта 2026 года в России вводится единый срок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Сейчас общий предельный срок установлен до 10 числа. Кроме того, изменится порядок направления платежных документов: их должны будут направлять не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным, вместо действующего срока до 1 числа.

Ранее в Госдуме рассказали, в каких случаях россиян могут выселить из собственного жилья.
 
